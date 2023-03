Dall’orgasmo alla luna, questi i cicli naturali con Anna Buzzoni

Al teatro Ferrara Off presentazione del libro ‘Questo è il ciclo’ di Anna Buzzoni. Accanto alla programmazione di spettacoli, il teatro Ferrara Off - viale Alfonso I d’Este 13 – oggi alle 18,30 propone la presentazione del libro ‘Questo è il ciclo. Dall’orgasmo alla luna: cicli naturali ed ecologia mestruale’ di Anna Buzzoni. L’autrice, ferrarese classe 1979 oggi residente a Berlino, torna nella sua città natale per dialogare con Maria Calabrese della sua opera prima, in cui confluiscono anni di studi sulle connessioni tra l’essere umano e i ritmi naturali.