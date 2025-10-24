"Dall’ufficio alla farina. E la figlia ’studia’ qui"

Roberto Martini lavorava in un ufficio. Poi un giorno ha deciso. "Sono tornato alle origini", racconta, al suo fianco la figlia Michela. "Quando ero un ragazzino andavo da un maestro dalla pasta, mi piaceva vedere nascere tra le sue dita quei tesori. Un pensiero che mi girava nella testa. Così ho deciso". L’anno scorso si lascia dietro le spalle la scrivania, apre un laboratorio per fare la pasta. "Tutto secondo natura, le mie farine sono doc, uso ingredenti made in Italy, a chilometro zero. Arriva quasi tutto da qui vicino, da questa zona", precisa, un pizzico d’orgoglio. Il laboratorio è a San Biagio di Argenta. "All’interno del Parco del Delta", ribadisce, mentre un fiume di tortiglioni, fusilli, maccheroni, penne e mezze penne, rigatoni prende forma e il volo verso tavole imbandite. Erre Emme Food si chiama questa piccola ma dinamica realtà. "Uso farine di grano duro, farro, orzo, segale e altri cereali da agricoltura biologica o convenzionale – elenca –. Essiccazione a bassa temperatura per preservare il sapore dei cereali, farine macinate a pietra naturale". La figlia frequenta l’università ma ama il sapere artigiano che dà forma alla pasta. "Mi ha fatto una promessa, che continuerà a studiare. E da queste parti una promessa vale più della carta firmata da un notaio. Ma intanto vuole aiutarmi, le piace lavorare con me".

m. b.