"Dammi 30mila euro o ti uccido". Condannato per tentate estorsione

"Dammi trentamila euro altrimenti ti ammazzo". Una frase inquietante che è costata cara a un ferrarese di qurant’anni, condannato per tentata estorsione ai danni del titolare di un bar piadineria di via dei Contrari. La vicenda al centro del processo (celebrato in rito abbreviato davanti al gup Danilo Russo) si è verificata il 16 giugno del 2022. Ma per capirne meglio i contorni bisogna risalire a un episodio precedente, avvenuto nel 2017, durante il quale lo stesso imputato aveva minacciato lo stesso esercente (fatto per cui è già stato denunciato e processato). Ed è proprio in riferimento a quei fatti che, anni dopo, l’uomo si è ripresentato davanti all’esercizio della vittima, un bengalese di 41 anni (parte civile con l’avvocato Stefano Scafidi). In questo caso, riferendosi appunto a quella precedente querela, il 40enne si è presentato al locale e si è rivolto al titolare con fare minaccioso. "Io ti ho mandato due persone per patteggiare e non hai accettato – è la frase che gli viene attribuita –, voglio 30mila euro altrimenti ti ammazzo". Di fronte a quella minaccia, il titolare si è rifugiato nel negozio mentre l’altro ha iniziato a prendere a calci e pugni le sedie della distesa, fino all’arrivo delle forze dell’ordine contattate nel frattempo dall’esercente.

Il caso, si diceva, è approdato ieri davanti al giudice. Il pubblico ministero Andrea Maggioni ha proposto la derubricazione del reato a minaccia grave, ma il giudice ha deciso di mantenere l’impianto iniziale condannando l’imputato (difeso dall’avvocato Bernardo Gentile) a un anno di reclusione e duecento euro di multa (pena sospesa e non menzione). Il gup ha inoltre ordinato la trasmissione degli atti alla procura per la valutare la supposta falsità delle dichiarazioni di una testimone.

f. m.