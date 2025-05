Dance Expo 2025: Crescita del 32% e Partecipazione Internazionale alla Fiera di Ferrara

Un successo travolgente per la terza edizione di Dance Expo, che, quest’anno svolto in due giornate, ha visto la partecipazione di 1.581 iscritti alle attività e un’affluenza totale di oltre 5.000 persone alla Fiera di Ferrara. Un risultato che conferma la crescita esponenziale dell’evento, organizzato da Ritmo Danza in collaborazione con Ferrara Expo.

"Registrare una crescita del 32% rispetto all’edizione precedente è qualcosa che sinceramente non ci aspettavamo - commenta con entusiasmo Michela Natali, direttrice di Ritmo Danza e anima del progetto - La partecipazione è stata bilanciata tra adulti e bambini, con circa 750 iscritti per ciascuna fascia. Segno che la formula dell’evento funziona davvero per tutte le età". Tra gli aspetti più significativi dell’edizione 2025, il raddoppio delle scuole partecipanti con i propri spettacoli. "Un segnale fortissimo - sottolinea Natali - che Dance Expo è ormai una grande vetrina per presentare il meglio degli show estivi e dei percorsi artistici portati avanti durante l’anno".

L’evento ha accolto anche partecipanti internazionali. "Quest’anno abbiamo ospitato scuole di danza da tutta Italia e dall’estero, consolidando il profilo internazionale della manifestazione. Abbiamo avuto una scuola dalla Slovenia e una dalla Bielorussia con ben 66 iscritti. Quest’ultima si è aggiudicata il premio come scuola con il maggior numero di partecipanti nella categoria adulti - aggiunge Natali - Dance Expo è ufficialmente una fiera internazionale. E questo è solo l’inizio".

Grande entusiasmo anche per il celebre Lecture Show dei campioni, che ha ricevuto numerosi complimenti per la qualità tecnica e artistica delle esibizioni. "Ogni anno selezioniamo i finalisti dei campionati del mondo e della ranking list internazionale, scegliendo sempre nuove coppie che non hanno ancora partecipato a Dance Expo. È un modo per garantire freschezza e qualità - spiega ancora Natali - Stiamo andando a rotazione, e il successo è costante".

l. g.