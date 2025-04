D’Andrea Ricchi guiderà Cna Turismo

Adriano d’Andrea Ricchi, imprenditore del settore turistico, è il nuovo Presidente di Cna Turismo e Commercio Ferrara. Per 15 anni ha operato nel settore dei villaggi turistici, diventando CEO di uno dei principali player italiani del comparto; successivamente ha operato in altri ambiti dell’accoglienza e del retail, con il ruolo di CEO e socio operativo in attività di ristorazione, grande distribuzione organizzata e nella gestione di stabilimenti balneari in Romagna. Laureato in Giurisprudenza, ha conseguito diversi master. Adriano d’Andrea Ricchi sarà affiancato dal direttivo composto da: Giulia Bratti, vice presidente, Eleonora Bernasconi, Silvia Ferretti, Nicola Ghedini, Dario Guidi, Carlo Pandolfi, Alessandro Pasetti, Marco Poltronieri, Georg Sobbe, Kamila Vesela, Ottorino Zanellati, Mirella Avantaggiato.