Danneggia le auto, fermato uno straniero

Aveva iniziato a dare in escandescenze, tanto che alcuni passanti hanno deciso di allertare i carabinieri. I militari dell’Arma, venerdì, sono quindi intervenuti in zona Barco a seguito della segnalazione di un uomo, che poi è risultato essere di nazionalità nigeriana, che se la stava prendendo con alcune auto in sosta. Addirittura sembra che qualche vettura venisse presa a cinghiate. A quel punto i carabinieri lo hanno avvicinato e poi portato in centrale per ulteriori accertamenti e per capire le ragioni che avevano scatenato così tanta violenza. E per valutare, infine, se fosse necessario adottare qualche provvedimento.