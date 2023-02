Danneggiarono il presepe in piazza Nei guai due quattordicenni

Avevano danneggiato il presepe di Anita ad Argenta e, dopo le indagini, i carabinieri sono riusciti ad individuare i responsabili. Si tratta di due quattordicenni, ai quali la procura della repubblica per i minorenni di Bologna ha contestato il reato di danneggiamento aggravato in concorso tra loro. I ragazzi, su delega della autorità giudiziaria sono poi stati sottoposti ad interrogatorio da parte dei carabinieri, alla presenza dei genitori e del legale di fiducia. L’atto vandalico si era verificato nel dicembre scorso: la comunità di Anita era stata scossa da un singolare fatto di cronaca: qualcuno aveva vandalizzato il presepe, allestito dai volontari dell’Auser in piazza Caduti per la Libertà, rovesciandone e decapitandone alcune statue in gomma piuma a

grandezza naturale tra cui anche la Madonna che era stata decapitata. Stessa sorte era toccata ad uno dei Re Magi, la cui testa era poi stata poggiata tra le sue mani, in evidente segno di sfregio dissacrante.L’accaduto aveva creato grave apprensione e sgomento nell’intera comunità locale e i carabinieri della stazione di Longastrino hanno cominciato ad indagare per dare un nome agli autori del grave gesto e per comprenderne la matrice. L’atto vandalico era stato posto in essere al solo fine di emulare gesti simili, commessi altrove.