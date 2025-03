Danneggiò lo Spal Store: assolto

Assolto per il danneggiamento dello Spal Store perché non sono state riconosciute le aggravanti che configurano il reato. Finisce così la telenovela che riguarda un 28enne, noto per le sue intemperanze nel centro cittadino. I fatti risalgono all’8 marzo 2023 quando all’interno del punto vendita biancazzurro, l’ex centrocampista Radja Nainggolan stava firmando autografi ai tifosi. In quella circostanza il 28, in evidente stato di alterazione, era entrato nel negozio, dopo essere stato – in un primo momento – allontanato dai commessi dello Spal Store perché stava disturbando le persone all’interno. Poi, non contento, era entrato una seconda volta con in mano una bottiglia di vetro. Dopo di che le sue attenzioni si erano rivolte contro la vetrina del negozio. A colpi di bottigliate aveva cercato di abbattere lo Spal Store, ma, oltre a una crepa, l’unico risultato era stato quello di restare ferito a una mano. Al punto che la polizia arrivata sul posto aveva chiesto l’intervento dei sanitari del 118. Dopo diverse udienze, il 28enne è stato assolto. Del resto, neanche La Spal aveva chiesto il risarcimento del danno. Quindi, alla fine, il 28enne, pura avendo danneggiato la vetrina del negozio biancazzurro, non dovrà rispondere del reato di danneggiamento. A difenderlo l’avvocato Gian Luigi Piraccini, che ha ottenuto per il suo cliente questa assoluzione. Durante le bottigliate alla vetrina, inoltre, il 28enne aveva involontariamente colpito con dei pezzi di vetro alcuni passanti. Anche in questo caso nessuno ha voluto denunciarlo.