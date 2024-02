Danni alla sede di Fd’I: "Gesto stupido e vigliacco"

"Un gesto stupido e vigliacco, che condanniamo fermamente. Lo faccio pubblicamente, dopo aver contattato il segretario di FdI, a nome mio e di tutta la nostra comunità, perché sia chiaro che questi gesti ad Argenta non passano. Buon lavoro alle forze dell’ordine, all’opera per identificare i colpevoli". Non si è fatto attendere l’intervento di deplorazione del sindaco di Argenta, Andrea Baldini, al vandalismo alla porta della sede del circolo "Cesare Gaiani" di Fratelli d’Italia, in via Antonio Roiti: una sassaiola che ha danneggiato la porta a vetri. Un episodio grave, per le implicazioni politiche in un periodo di campagna elettorale che porterà alle amministrative di giugno. "Spero nella solidarietà di tutto il mondo politico argentano – aveva detto a botta calda il referente di FdI, Nicola Fanini (foto) - Ostilità verso il nostro mondo e il nostro partito ce n’è sempre stata, ma non si era andati oltre insulti e sputi. Non era mai successo un episodio di questa gravità". "Non avevamo ricevuto nessun segnale al riguardo. Sia chiaro che non ci facciamo intimidire da questi episodi. Essendo all’inizio della campagna elettorale delle amministrative, spero che questo vandalismo non rappresenti l’inizio di una spirale antipatica e pericolosa contro Fratelli d’Italia". Anche il senatore ferrarese di Fratelli d’Italia, Alberto Balboni aveva chiesto esplicitamente alle forze politiche argentane un intervento pubblico di riprovazione della sassaiola avvenuta sabato notte e di prendere le distanze dai vandali. Adesso comincia l’opera di indagine da parte dei carabinieri, intervenuti domenica mattina per i rilievi; i militari stanno cercando i responsabili facendo ricorso anche alle immagini delle tante telecamere presenti nel centro della cittadina in riva al Primaro. Anche la segretaria del Pd argentano, Nadia Cai, deplora l’accaduto: "ll Partito democratico di Argenta condanna con fermezza gli atti vandalici compiuti ai danni del Circolo di Fratelli d’Italia di Argenta, un gesto inqualificabile e intollerabile, auspichiamo che nel tempo più celere siano individuati i responsabili. Esprimiamo piena vicinanza e solidarietà ai dirigenti e militanti di Fdi. La democrazia è un bene prezioso, che vive di confronto, non di scontro. Siamo in prima linea sempre per il rispetto del pensiero di tutti".

Franco Vanini