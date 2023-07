"Danni alle vongole, stop al granchio blu"

Resta alta l’attenzione sulle problematiche causate dalla forte presenza di granchi blu nelle aree di Comacchio e di Goro. A presentare un’interrogazione al ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, è il senatore Marco Lombardo (Azione). L’esponente del partito di Carlo Calenda ricorda che il granchio blu "è un crostaceo autoctono delle coste atlantiche americane. A causa del cambiamento climatico, le coste del Mar Adriatico sono diventate un habitat ideale per il granchio blu. Nella costa ferrarese, più precisamente nei comuni di Goro e Comacchio, è presente un distretto di itticoltura di mitili e, soprattutto di vongole veraci". Vongole che sono minacciate dalla presenza del granchio blu, loro predatore come rimarcato da Lombardo: "La diminuzione della quantità di vongole è già attestata dai pescatori dell’area – prosegue il senatore -. Considerato che nella Sacca di Goro le concessioni per l’allevamento della vongola ha un’estensione di circa 13.000.000 metri quadrati; la pesca della Vongola Verace a Goro impiega circa 1.300 addetti, su una popolazione comunale di 3.500 persone attive; con una produzione di 50.000 tonnellate all’anno, Goro produce il 95% delle vongole veraci prodotte in Europa. E a partire da queste considerazioni si rivolge direttamente al ministro Fratin per conoscere "quali azioni intenda mettere in atto il Governo, in sinergia con la Regione, per evitare il ridimensionamento di un indotto produttivo".