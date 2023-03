Danni all’erba medica, ordinanza del sindaco contro i piccioni

Ha assunto dimensioni allarmanti il proliferare di piccioni nel Portuense, tanto da indurre l’amministrazione Bernardi a emanare un’ordinanza con autorizzazione all’abbattimento in tre stabilimenti: l’Erba del Persico a Ripapersico, Del Buono Eredi a Runco e l’azienda agricola "Montello" a Portoverrara. In ognuna delle aziende viene messo in evidenza che la massiccia presenza di piccioni che stazionano presso i magazzini di stoccaggio erba medica, i silos di stoccaggio cereali, le mangiatoie e gli abbeveratoi e altro, causano enormi danni economici e gravi problemi igienico sanitari. Il servizio veterinario dell’Azienda Usl ha fatto un sopralluogo che fotografava una situazione venutasi a ricreare in maniera ancor più grave dopo quasi tre anni dal primo intervento di abbattimento e non risolta con l’ultimo intervento dello scorso inverno (il 25 novembre). Il Servizio Veterinario ha accertato per le singole aziende la presenza di numerosi piccioni che stazionano sui tetti dei depositi, magazzini, stalla e altri stabili limitrofi.