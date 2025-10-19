Danni da alluvione e grandine. Arriva il secondo round dei rimborsi

Con il decreto del presidente della Regione numero 188 del 6 ottobre 2025, in applicazione dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1158/2025, sono state approvate le disposizioni operative per la seconda fase di riconoscimento dei contributi economici destinati ai danni causati dall’alluvione del 17-19 agosto 2022 e dalla grandinata del 22-27 luglio 2023.

Questa nuova fase prevede la possibilità di accesso ai ristori anche per categorie in precedenza escluse, come le abitazioni diverse da quella principale, le associazioni e le società senza scopo di lucro, oltre agli interventi di ricostruzione o delocalizzazione di immobili distrutti o dichiarati inagibili.

Possono presentare domanda i soggetti che avevano già partecipato alla prima fase entro i termini, coloro che avevano presentato una segnalazione danni e i nuovi soggetti rientranti nelle tipologie ammesse.

Le domande dovranno essere consegnate al protocollo del Comune entro il 7 novembre per i privati cittadini, utilizzando il modulo B.3, ed entro il 5 dicembre per le attività economiche e produttive, utilizzando il modulo C.3. In entrambi i casi è obbligatorio allegare una perizia asseverata redatta da un tecnico abilitato.

I contributi previsti per i cittadini coprono fino all’80% delle spese per le abitazioni principali e fino al 50% per le altre tipologie di immobili, con un importo massimo di 150.000 euro. Per le attività produttive, il contributo potrà coprire fino all’80% dei costi per macchinari, scorte e beni mobili strumentali e fino al 50% per il ripristino strutturale e funzionale degli immobili, entro un limite complessivo di 450.000 euro.

Al termine dei periodi di presentazione, i tecnici comunali provvederanno all’istruttoria delle domande e all’invio degli esiti all’Agenzia regionale di Protezione Civile entro il 6 gennaio 2026 per i privati e il 24 gennaio 2026 per le attività produttive. Gli esiti saranno poi trasmessi al Dipartimento nazionale della Protezione Civile per lo stanziamento delle risorse economiche.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile scrivere a protezionecivile@comune.terredelreno.fe.it o contattare il numero 0532-844457.