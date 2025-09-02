Danni da maltempo, via alla liquidazione

Quel ‘temporale’ di burocrazia, durato due anni, che finalmente adesso porta ad uno squarcio di sereno. I cittadini e le imprese di Bondeno che hanno subito danni a causa degli eventi calamitosi che hanno flagellato il territorio dal 22 al 27 luglio 2023 possono finalmente tirare un sospiro di sollievo. Il Comune ha infatti avviato la liquidazione dei contributi per il ripristino dei danni subiti. I fenomeni meteorologici di quell’estate, caratterizzati da intense grandinate, forti raffiche di vento e piogge abbondanti, hanno causato ingenti danni a edifici e attività produttive nel territorio comunale. In risposta, il Consiglio dei Ministri aveva dichiarato lo stato di emergenza e stanziato 4,5 milioni di euro per i primi interventi, in attesa di una valutazione più approfondita dell’impatto degli eventi.

Una determina pubblicata sull’albo pretorio in questi giorni, indica i dettagli sui rimborsi. La liquidazione dei contributi, come stabilisce l’atto, è il "risultato di un lungo processo istruttorio condotto dal Comune, che ha applicato le direttive del Decreto del presidente della giunta Regionale numero 163 del 26 ottobre 2023". Le risorse, assegnate al Comune di Bondeno con un successivo decreto regionale, ammontano a un totale di 96.925 euro. I fondi sono così suddivisi: 56.925 euro per i danni subiti da privati cittadini e 40mila per i danni a carico delle attività produttive. "Finora, sono pervenute e sono state ritenute idonee per la liquidazione – si apprende – solo tre rendicontazioni di interventi da parte di privati, rispetto alle 12 domande ammesse inizialmente, per un importo totale di 5.334. Per quanto riguarda le attività produttive, entrambe le due istanze ammesse hanno presentato la rendicontazione, risultando idonee per un importo complessivo di 40mila euro".

Quali saranno i prossimi passi? Il Comune ha dato atto che invierà la determinazione all’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, allegando un elenco riepilogativo dei beneficiari e degli importi liquidati. Il pagamento dei rimborsi avverrà una volta che la Regione avrà trasferito i fondi al Comune, un processo che si prevede avvenga entro 30 giorni dall’invio della documentazione, a condizione che i fondi statali siano stati accreditati. Il denaro verrà quindi versato direttamente sui conti correnti bancari indicati dai richiedenti. Per aziende e privati è il momento di verificare lo stato della pratica.

Claudia Fortini