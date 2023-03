"Danni da nutrie e oche selvatiche Chi risarcirà le imprese agricole?"

"Situazione fuori controllo e danni incalcolabili. Chi risarcirà gli agricoltori del Mezzano, alle prese con nutrie e oche selvatiche? Occorre intervenire al più presto, accogliendo le richieste che provengono dal mondo agricolo". Il consigliere regionale della Lega, Fabio Bergamini, torna ad affrontare la questione del Mezzano, da dove era partita tempo fa la raccolta di firme servita ad accendere i riflettori sul problema delle nutrie.

Se, almeno in questo caso, qualcosa sembra essersi messo in moto, sul versante delle oche selvatiche la situazione resta allarmante. "Da tempo, alcune associazioni di categoria chiedono che vengano predisposti piani di controllo, che però sono rallentati dai pareri di Ispra e dalla Regione. Gli agricoltori chiedono misure idonee, con la formazione di nuovi coadiuvanti abilitati. Nel frattempo, per non perdere altro tempo, è necessario velocizzare le pratiche risarcitorie per chi ha subìto perdite, a causa della fauna selvatica". Nel complesso, si stima che gli animali selvatici siano responsabili di circa tre milioni di perdite annui a carico del settore. In quanto alle oche selvatiche, che si nutrono di cereali in crescita, come il grano o l’orzo, non ci sarebbero attualmente risposte all’orizzonte. "Ho chiesto alla Regione un intervento urgente – dice Bergamini – attraverso un’apposita interrogazione. Chiedo, nell’immediato, procedure risarcitorie snelle per gli agricoltori e anche incentivi economici per tutte le forme di deterrenza passiva (visive, acustiche o chimiche) che potrebbero essere installate nei campi, in attesa di soluzioni più efficaci, da concordare con le associazioni di categoria". Il problema della proliferazione di animali spesso nocivi per l’ambiente si sta allargando. Come i cambiamenti climatici, anche la fauna è nell’occhio del ciclone. Il discorso però è sempre lo stesso: rispettare gli animali lasciando che aumentino o controllarli? Difficile una soluzione.

f.v.