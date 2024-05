Danni del granchio blu, sì agli incentivi

Nella commissione regionale Politiche economiche, si è tenuta l’audizione delle parti sociali sul progetto di legge varato della giunta Bonaccini che prevede lo stanziamento di risorse a sostegno dell’agricoltura e l’acquacoltura. Nell’ambito del provvedimento è previsto milione di euro per lo smaltimento del granchio blu non destinato a commercio e ristorazione. A rappresentare i problemi arrecati dal dannoso crostaceo al settore della pesca e dell’acquacoltura, è intervenuto Vincenzo Rizzardi, amministratore del Consorzio dei Pescatori del Delta del Po, che ha espresso parere positivo sugli incentivi regionali, lanciando al contempo un appello al massimo sforzo per contrastare il granchio blu.

"Ogni femmina di granchio blu mette al mondo dai 700mila ai due milioni di granchi blu: per salvare il territorio di Goro e Comacchio serve una terapia d’urto – ha dichiarato Rizzardi -. Non basta pensare di commercializzare il granchio blu a fine alimentare, bisogna sostenere i pescatori perché ne raccolgano più che possono e aiutare chi lo smaltisce come fa la proposta di legge regionale che stiamo discutendo". L’amministratore del Consorzio dei Pescatori del Delta del Po, inoltre, ha tracciato un quadro della situazione: "I danni sono già tanti soprattutto a Comacchio, mentre a Goro si è retto meglio. Ora siamo molto preoccupati anche per le vongole – ha riferito Rizzardi -: da oggi a qualche anno sarà un settore completamente in crisi, con tutti gli effetti del caso su un territorio come quello di Goro e di Comacchio che economicamente vive quasi esclusivamente solo dell’attività legate alle vongole. Il sostegno economico è arrivato dalla Regione e dal governo, ma dobbiamo tenere presente che la vera criticità per la Sacca di Goro e per Comacchio inizierà da ora e durerà qualche anno: per questo servono interventi ben definiti, perché per un territorio che si basa quasi solo sulle vongole quello che sta succedendo è drammatico".

In Commissione, il relatore di maggioranza del progetto di legge ed esponente del Pd ha rimarcato "l’impegno della Regione per sostenere settori fondamentali per la nostra economia regionale come quelli dell’agricoltura e della pesca che è alle prese con i danni provocati dal granchio blu".

v.f.