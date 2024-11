Danni del maltempo e barriere architettoniche nelle spese di bilancio

Durante il consiglio comunale del 20 novembre, tra gli altri punti all’ordine del giorno, c’è stata la ratifica di una delibera di Giunta di qualche settimana fa di variazione al bilancio 2024, con un’ulteriore modifica al documento programmatorio, direttamente in Consiglio.

"Abbiamo – afferma il vicesindaco e assessore al Bilancio Filippo Marvelli (nella foto) – apportato diverse modifiche al bilancio: intanto, tra le entrate correnti, abbiamo registrato una nuova entrata di 208mila euro, fondamentale in questa fase per mantenere i servizi al massimo della copertura; inoltre, abbiamo preso atto, sia in entrata che in uscita, del contributo regionale, pari a quasi 4 milioni di euro, quale rimborso per le famiglie e le imprese a seguito dei danni della grandinata del luglio 2023. Sono molto soddisfatto di aver reperito le risorse per l’attivazione di sostegno per un bimbo del nostro asilo nido; crediamo si tratti dei fondi che un’amministrazione attenta e vicina ai propri cittadini deve sempre trovare".

Poi altri provvedimenti. "Abbiamo recepito un altro contributo regionale, di 13 mila euro circa, che verrà erogato nei prossimi mesi alle nostre famiglie per il superamento delle barriere architettoniche". Anche il sindaco di Terre del Reno Roberto Lodi esprime soddisfazione: Abbiamo finanziato alcuni importanti interventi sul nostro patrimonio: per esempio, abbiamo investito ulteriori 18 mila eu per la sistemazione dell’illuminazione del campo sportivo di Sant’Agostino; 24 mila circa per la sostituzione della pavimentazione della palestra di Mirabello; 20 mila per l’installazione su tutto il territorio delle cosiddette "casette dell’acqua", 72 mila per la potatura straordinaria di alberi". Insomma, interventi importanti in tutti gli ambiti della vita del nostro Comune, segnale di un bilancio in salute e di un lavoro prezioso da parte di tutti".