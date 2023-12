Danni del maltempo. Ecco 700mila euro

Dalla Regione è stato annunciato un cantiere nel Comacchiese, finanziato per 700mila euro, che consentirà di ovviare alle problematiche causate dall’emergenza maltempo dell’autunno 2018. Nello specifico, si interverrà per ripristinare la prima linea di argini di difesa a mare a protezione degli abitati di Lido di Volano e Lido delle Nazioni, danneggiata dalla mareggiata del 29 e 30 ottobre 2018. Le risorse messe in campo provengono dal Fondo emergenze nazionali che hanno finanziato le attività e gli interventi, già conclusi entro il 30 giugno scorso, per fronteggiare i danni derivanti da eventi meteo estremi. Eventi che, tra il 27 ottobre e il 5 novembre, avevano interessato il territorio dell’intera regione. Il cantiere è assegnato all’Ufficio territoriale di Ferrara dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile. Per ovviare agli effetti degli eccezionali interventi meteorologici che si sono verificati tra il 22 novembre e il 5 dicembre 2022, nel Consiglio comunale del 27 dicembre scorso è stata approvata all’unanimità la delibera per il riconoscimento di un debito fuori bilancio relativo al primo stralcio di lavori di dragaggio all’imboccatura del porto canale di Porto Garibaldi. Un intervento di massima urgenza, come ha spiegato il sindaco Pierluigi Negri, "una situazione che si è aggravata con gli eventi meteorologici che si sono verificati tra il 22 novembre e il 5 dicembre dello scorso anno", ha spiegato il primo cittadino.