Danni del maltempo. Ecco che cosa fare

La Regione aveva annunciato la firma del decreto per i contributi fino a 5mila euro per i privati e 20mila per le imprese dando il via alle procedure per i rimborsi a cittadini e aziende danneggiate dal maltempo dello scorso luglio, che per l’alto ferrarese significa la terribile grandinata del 22, incaricando i comuni per la raccolta delle istanze. La municipalità di Cento ha dato dunque le indicazioni fissando nel 15 dicembre il limite perentorio per le richieste di contributo. L’indirizzo grandine2023@comune.cento.fe.it è la mail dedicata esclusivamente alla ricezione di domande sulla compilazione dei moduli di richiesta contributo e per garantire un servizio informazioni universale e omogeneo, saranno pubblicate le risposte sul sito del comune nell’area tematica ‘Ambiente’ e poi ‘grandine 22 luglio 2023’.

Le risposte alle domande saranno aggiornate almeno settimanalmente e non saranno inviate risposte individuali per mail. Non saranno accettate né protocollati moduli o documenti ufficiali trasmessi per email, ma solo per Pec, raccomandata o di persona, come illustrato sul sito.

Per danni alle residenze, preferibilmente via Pec all’indirizzo comune.cento@cert.comune.cento.fe.it o, in alternativa in forma cartacea, recandosi al protocollo del Comune, oppure spedendola per raccomandata con ricevuta di ritorno mentre per i danni alle attività produttive l’invio è esclusivamente via Pec allo stesso indirizzo.

E’ obbligatorio utilizzare i moduli indicati nel sito comunale e seguire le istruzioni di compilazione contenute nei moduli stessi e nelle direttive. La stessa scadenza del 15 dicembre entro le 13 e le medesime modalità sono anche per i residenti del comune di Terre del Reno che, come pec, indica l’indirizzo comune.terredelreno@pec.it o, per le residenze che vogliano consegnare la forma cartacea, recandosi all’ufficio protocollo del comune in via Dante Alighieri 2, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e solo il giovedì anche il pomeriggio dalle 15.30 alle 17.45 Per Poggio Renatico, l’indirizzo pec da usare, entro le 23.59 di venerdì 15 dicembre, è invece comune.poggiorenatico@cert.comune.poggiorenatico.fe.it mentre in forma cartacea, recandosi all’ufficio protocollo del Comune in via Salvo d’Acquisto 5a il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e giovedì dalle 15 alle 17.45.

l.g.