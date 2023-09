"Danni del maltempo, ecco i fondi da Roma"

Il governo ha stanziato ulteriori 5,4 milioni di euro a ristoro dei danni subiti dai comuni emiliano-romagnoli a seguito delle straordinarie calamità naturali che si sono verificate nel novembre e dicembre dello scorso anno. A darne notizia è il senatore di Fratelli d’Italia Alberto Balboni. Per quanto concerne il territorio ferrarese, sono interessati Goro, Codigoro e Comacchio, tra le realtà della regione più colpite dalla forte ondata di maltempo, caratterizzata da precipitazioni, raffiche di vento e mareggiate.

Molti erano stati i danni causati dall’eccezionale mareggiata che aveva causato ingenti danni in alcune aree del litorale.

Indimenticabili le immagini di Lido di Volano, dove l’acqua aveva distrutto stabilimenti balneari, invaso abitazioni e attività commerciali.

Problemi si erano verificati anche nel Gorese, dove l’acqua aveva valicato le banchine portuali, entrando nella zona dei cantieri delle imbarcazioni: solo grazie a un tempestivo intervento tampone con sacchi di sabbia era stato scongiurato l’ingresso dell’acqua nel centro abitato.

Quelle furono solo alcune delle problematiche che si erano registrate a seguito delle straordinarie calamità naturali che avevano flagellato il territorio emiliano-romagnolo nelle ultime settimane dello scorso anno, e che avevano richiesto un grande dispiegamento di risorse ed energie da parte di diversi enti e privati per fronteggiare l’emergenza.

"Questi fondi, la cui quantificazione è stata definita soltanto il 31 agosto scorso dagli enti preposti – spiega il senatore Balboni –, si aggiungono ai 16 milioni di euro già stanziati nell’immediatezza degli eventi avversi". Le risorse messe in campo dal governo andranno ad indennizzare i danni che sono stati subiti dalle attività produttive, dai cittadini e a coprire gli interventi che gli enti locali della regione hanno messo in campo per dare risposta all’emergenza venutasi a creare.

Complessivamente, dunque, arriva a 21,4 milioni di euro la somma messa in campo dall’esecutivo nazionale per far fronte alle numerose necessità provocate dalle eccezionali calamità naturale che avevano interessato l’Emilia-Romagna.

Per questo, il senatore Balboni rivolge il suo "grazie" al ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci, "per l’attenzione che ha riservato al territorio della nostra provincia e in particolare alla nostra costa, così duramente colpita".

Valerio Franzoni