Danni della grandine, ecco dove andare

Verrà attivato lo Sportello Grandine per il supporto nella compilazione domande. Sarà aperto dal 4 al 14 dicembre dalle 9 alle 12.30 nella Sala del Consiglio a Palazzo del Governatore. Il servizio è stati attivato in riferimento al bando per l’assegnazione dei contributi relativi ai danni causati dalla grandine di luglio 2023. Si tratta di uno sportello temporaneo presso il quale i cittadini residenti a Cento e frazioni possono avere un supporto nella compilazione delle domande, da presentare entro il 15 dicembre 2023. Lo Sportello Grandine sarà ubicato nella Sala del Consiglio Comunale a Palazzo del Governatore in piazza Guercino. Tanti residenti furono colpiti dalla grandine che causò danni acase e macchine per migliaia di euro.