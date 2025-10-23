L'autobus dei sogni
Matteo Naccari
Ferrara
CronacaDanni della tromba d’aria nel 2022. Riaperti i termini per avere i ristori
23 ott 2025
REDAZIONE FERRARA
Danni della tromba d’aria nel 2022. Riaperti i termini per avere i ristori

Bondeno: può presentare integrazione chi ha avuto perdite superiori ai 5 mila euro (nel caso di privati) oppure oltre i 20mila euro per un’azienda. Le date sono rispettivamente 7 novembre e 5 dicembre.

Alcune immagini della tromba d’aria di tre anni fa che imperversò su Bondeno

La Protezione civile nazionale, tramite la struttura Regionale, ha comunicato la riapertura per il risarcimento danni provocati dalla devastante tromba d’aria del 17-19 agosto 2022 (e per le grandinate del 2023, che per fortuna non arrecarono particolari danni al territorio di Bondeno). Di conseguenza, a seguito dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 1158/2025 e del successivo decreto del presidente della Regione n. 188 del 6 ottobre 2025, anche gli uffici comunali di Bondeno prenderanno in esame eventuali richieste di risarcimento da parte di cittadini e imprese.

I soggetti interessati sono coloro che, all’indomani dei danni provocati dal maltempo dell’agosto ’22 o luglio ’23, avevano effettuato con apposito modulo una segnalazione dei danni (anche senza procedere alla successiva richiesta di risarcimento nei termini previsti), oppure avevano presentato relativa domanda per i ristori. Possono presentare integrazione coloro che avevano avuto danni superiori ai 5 mila euro (nel caso di privati cittadini), oppure oltre i 20 mila euro, se a presentare la domanda era stata un’azienda.

Inoltre, questa nuova finestra utile per i risarcimenti riguarderà anche altre categorie: coloro che avevano subito danni ad abitazioni diverse da quella principale, le associazioni e le società senza scopo di lucro, oltre che per interventi di ricostruzione o delocalizzazione di immobili distrutti o dichiarati inagibili.

I termini per presentare le domande sono fissati al 7 novembre 2025, mentre le aziende hanno un mese ulteriore di tempo disponibile: scadenza fissata al 5 dicembre ‘25. Per accedere ai contributi (ulteriori) che sono stati messi a disposizione occorrerà una perizia asseverata da parte di un tecnico abilitato, nel caso in cui il danno ai privati sia stato superiore ai 5 mila euro. Il costo della perizia è a carico dell’utente. I cittadini potranno usufruire di contributi in grado di coprire fino all’80% dei danni subiti dall’abitazione principale, e fino al 50% per altre tipologie di immobili, con un importo massimo di 150 mila euro.

