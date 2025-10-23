Danni della tromba d’aria nel 2022. Riaperti i termini per avere i ristori

La Protezione civile nazionale, tramite la struttura Regionale, ha comunicato la riapertura per il risarcimento danni provocati dalla devastante tromba d’aria del 17-19 agosto 2022 (e per le grandinate del 2023, che per fortuna non arrecarono particolari danni al territorio di Bondeno). Di conseguenza, a seguito dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 1158/2025 e del successivo decreto del presidente della Regione n. 188 del 6 ottobre 2025, anche gli uffici comunali di Bondeno prenderanno in esame eventuali richieste di risarcimento da parte di cittadini e imprese.

I soggetti interessati sono coloro che, all’indomani dei danni provocati dal maltempo dell’agosto ’22 o luglio ’23, avevano effettuato con apposito modulo una segnalazione dei danni (anche senza procedere alla successiva richiesta di risarcimento nei termini previsti), oppure avevano presentato relativa domanda per i ristori. Possono presentare integrazione coloro che avevano avuto danni superiori ai 5 mila euro (nel caso di privati cittadini), oppure oltre i 20 mila euro, se a presentare la domanda era stata un’azienda.

Inoltre, questa nuova finestra utile per i risarcimenti riguarderà anche altre categorie: coloro che avevano subito danni ad abitazioni diverse da quella principale, le associazioni e le società senza scopo di lucro, oltre che per interventi di ricostruzione o delocalizzazione di immobili distrutti o dichiarati inagibili.

I termini per presentare le domande sono fissati al 7 novembre 2025, mentre le aziende hanno un mese ulteriore di tempo disponibile: scadenza fissata al 5 dicembre ‘25. Per accedere ai contributi (ulteriori) che sono stati messi a disposizione occorrerà una perizia asseverata da parte di un tecnico abilitato, nel caso in cui il danno ai privati sia stato superiore ai 5 mila euro. Il costo della perizia è a carico dell’utente. I cittadini potranno usufruire di contributi in grado di coprire fino all’80% dei danni subiti dall’abitazione principale, e fino al 50% per altre tipologie di immobili, con un importo massimo di 150 mila euro.