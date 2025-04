Danni dell’alluvione, tolta la tassa di soggiorno

L’esenzione della tassa di soggiorno limitatamente alle zone alluvionate di Campotto è stato al centro del consiglio comunale dell’altra sera. Un’imposta che si pone come obiettivo "la qualità e la qualificazione del turismo argentano", ha evidenziato il vicesindaco Giulia Cillani, che ha delega al Turismo. I turisti che scelgono l’Argentano non sono pochi: gli ultimi dati disponibili raccontano una presenza di 28.000 visitatori, di cui 6.000 stranieri. Le presenze nell’ultimo periodo si sono praticamente azzerate per le ricadute negative delle ripetute alluvioni, soprattutto a Campotto, stazione Unesco, la località ferrarese più penalizzata in questo senso. Il gettito previsto a bilancio per il 2025 è di 13.000 euro ma, ha detto il vicesindaco, dovrebbe essere superiore. Il gettito sarebbe superiore soprattutto se la Regione ampliasse a tutto l’anno, anziché a una sola stagionalità, la vocazione turistica del territorio. "L’immediato passaggio in Consiglio per esentare la pressoché esclusiva zona di effettiva valenza turistica, vale a dire Campotto, è una contraddizione in termini. Istituzione dell’imposta di soggiorno che si macchia di ridicolo in dal giorno della sua nascita e la dice lunga sulla lungimiranza di coloro che ci amministrano: oggi sono più i costi e i disagi che si arrecano agli operatori del territorio rispetto al gettito: è penalizzante per i turisti – è stato l’intervento di Gabriella Azzalli, capogruppo di Argenta Rinnovamento – o anche per chi si ferma per motivi sanitari", il riferimento sono gli interventi ortopedici al Mazzolani-Vandini da parte degli operatori del Rizzoli. "I territori alluvionati di Campotto hanno bisogno di ben altro", incalza Marco Checcoli.

Franco Vanini