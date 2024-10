Danni dopo la grandinata del 2023. Pagamenti previsti da luglio

CENTO

Ci sono ulteriori importanti aggiornamenti in merito ai risarcimenti per i danni subiti dopo la grandinata del luglio 2023. Danni ingenti su buona parte del territorio centese che a fine febbraio di quest’anno contavano domande di ristoro per 550 immobili a uso residenziale e 30 per i produttivi, dati in aumento.

L’ultima novità è che il commissario delegato regionale, col suo decreto ha assegnato al Comune di Cento i fondi, consentendo alla municipalità di concedere i contributi ed è stato confermato che i limiti di contributo sono 5mila euro per i privati e 20mila euro per le attività produttive. E’ stato anche prorogato il termine per eseguire e rendicontare i lavori al 30 giugno 2025.

Diverse le fasi che porteranno al pagamento del contributo. L’atto che delimiterà il massimo erogabile a ciascun beneficiario ammesso a contributo, sarà pronto entro ottobre mentre, entro novembre, ci sarà l’invio delle comunicazioni ai beneficiari con le richieste di integrazione di documenti per regolarizzare la pratica. E’ in corso anche l’attivazione di un punto di ascolto-informativo telefonico o via email presso l’Urp per ottenere informazioni dirette o differite a seconda della tipologia di richiesta. Da novembre si farà il controllo sulle rendicontazioni finalizzato alla liquidazione del contributo, a luglio 2025 la richiesta da parte del Comune al Commissario regionale del trasferimento effettivo delle risorse finanziarie e poi il pagamento del contributo ai beneficiari appena il comune avrà la disponibilità effettiva dei fondi dalla Regione. La rendicontazione sarà da effettuare consegnando al Comune un apposito modulo che sarà allegato alla comunicazione del municipio, da consegnare entro e non oltre il 30/6/2025 con fatture pagate e scontrini parlanti che comprovino i lavori eseguiti, descritti nella precedente domanda. il mo

Non si possono rendicontare la riparazione di danni diversi da quelli che erano stati previsti nella domanda di contributo. Per informazioni: 800375515.

Laura Guerra