Danni dopo la tromba d’aria. Lavori di recupero a Settepolesini

BONDENO

Due anni fa la tromba d’aria di agosto aveva abbattuto l’intera recinzione, con le pietre antiche cadute rovinosamente a distruggere le tombe. In questi giorni i lavori. Prosegue infatti spedito il cantiere di recupero del cimitero di Settepolesini, gravemente colpito dalla tromba d’aria dell’agosto 2022. La ditta esecutrice dei lavori, Emiliana Restauri, ha già ultimato la realizzazione del lato sinistro del muro perimetrale, mentre da giovedì mattina si è spostata sul lato destro con la realizzazione delle fondazioni, cui farà seguito la totale ricostruzione del muro. Un intervento atteso dalla comunità frazionale che, oltre a vedere danneggiato il camposanto, aveva anche dovuto subire la rottura di alcune lapidi sempre a causa della tromba d’aria. Con i lavori in corso di realizzazione, l’intento dell’Amministrazione è quello di restituire dignità e decoro al luogo di eterno riposo dei cittadini defunti, nel pieno rispetto dei bisogni delle famiglie. Il downburst del 17 agosto e i successivi allagamenti del 19 causarono oltre 40 milioni di euro di danni al territorio comunale, in particolare al Capoluogo e all’area Est con le frazioni di Ponte Rodoni, Ospitale, Settepolesini, San Biagio e Salvatonica, fra abitazioni, aziende e patrimonio pubblico. Bondeno, fra quelli danneggiati, risultò di gran lunga il territorio comunale più colpito dagli eventi calamitosi, che soltanto per una serie di fortunate circostanze non causarono alcun ferito. Da subito, l’Amministrazione e la catena dei soccorsi si sono attivate con i ripristini più urgenti e indispensabili alla messa in sicurezza delle abitazioni e alla ripresa della viabilità e delle attività produttive. Successivamente, uno a uno, sono stati valutati tutti gli interventi necessari per il ritorno alla normalità, fra i quali è stato inserito anche il cimitero di Settepolesini.