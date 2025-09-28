Danni per la grandinata del 2023. Sono arrivati i fondi del governo

Sono finalmente in arrivo i ristori per la grandinata del 2023, con il Governo che ha sbloccato i fondi. Per Cento, potranno dunque presto essere liquidate le cifre richieste da cittadini e privati che quel giorno si sono trovati a fare i conti con chicchi di grandine di dimensioni eccezionali che hanno distrutto vetri, pannelli fotovoltaici, tetti, tapparelle, auto e tutto ciò che si trovava sotto la fascia del maltempo. Per Cento sono 255 i cittadini e 13 le attività economiche del Comune di Cento che riceveranno i contributi economici stanziati dalla Regione Emilia-Romagna a seguito degli eventi meteorologici estremi del luglio 2023 che hanno causato ingenti danni su tutto il territorio. Con il Decreto del 17 settembre 2025, infatti, la Regione ha ufficializzato il trasferimento delle risorse ai Comuni interessati. Per Cento si parla di quasi 1.4 milioni di euro: 1.178.034,55 euro complessivi che andranno ai cittadini privati che cui sono state accettate le domande e potranno beneficiare di un contributo massimo di 5.000 euro mentre altre 215.249,54 euro sono destinati alle imprese dove il limite massimo era di 20.000 euro ciascuna. Il Comune di Cento procederà ora con l’emissione dei mandati di pagamento ai cittadini, senza inviare comunicazioni individuali, vista l’alta mole di beneficiari.

Gli interessati potranno verificare l’avvenuto incasso del contributo direttamente dal proprio conto corrente, in base all’importo a suo tempo formalmente comunicato. "Per quanto riguarda le attività economiche e produttive – fanno sapere dalla municipalità – è confermato l’avvenuto trasferimento dei fondi dalla Regione. Il Comune emetterà i relativi mandati di pagamento in un secondo momento, in quanto è necessario concludere da parte degli uffici preposti, una procedura amministrativa aggiuntiva". Con questa misura, il Comune di Cento e la Regione danno un segnale di sostegno. Grandine e tornado che nel territorio ferrarese avevano visto colpite XII Morelli, Alberone, Pilastrello, Buonacompra, Casumaro Reno Centese, nel territorio comunale di Cento e poi Dosso, Sant’Agostino e Poggio Renatico facendo stimare i danni in circa 35 milioni di euro tra patrimonio pubblico, privato e aziende.

Laura Guerra