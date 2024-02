Danni per la grandine. Quasi seicento istanze

CENTO

Alla fine di gennaio si è chiuso il termine per presentare le domande di contributo per i danni subiti dalla grandinata di luglio scorso. Per quanto riguarda Cento, si stanno facendo dunque elaborando tutte le modulistiche ricevute per capire se vi siano richieste non ammissibili e fare anche i conti della cifra totale ma, grazie alla proroga che era stata data dalla Regione, si parla di circa 200 richieste in più rispetto all’originaria scadenza del 15 dicembre. Stando a una prima stima dei conti, aspettando ancora eventuali domande inviate via posta raccomandata e con le ultime istanze ancora in lavorazione, al momento le domande presentate per immobili ad uso residenziale sono circa 550, comprendendo le domande per le parti comuni dell’edificio condominiale che quelle per danni alle proprietà esclusive" di ogni singola unità immobiliare. Si contano invece 30 richieste per quanto riguarda l’area produttiva. Il numero è dunque salito di un paio di centinaia visto che al primo termine per la presentazione delle domande di contributo, previsto dalle direttive regionali per il 15 dicembre 2023, ne erano state presentate 315. La Regione però, aveva deciso di prorogare la scadenza al 31 gennaio, nuova data fissata dall’ente, dopo aver preso atto della richiesta di proroga di questo termine, formulata da diversi organi, tra cui l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna per la difficoltà ad assicurarne il rispetto. Danni subiti a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dal 22 al 27 luglio 2023 nel territorio delle province di Parma, Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena e che per Cento e parte dell’Alto Ferrarese significa la terribile grandinata che ha colpito case, tetti, attività facendo calcolare milioni di euro di danni.