Danni per le alluvioni, in arrivo i fondi da Roma

Dopo l’alluvione, arriva la pioggia di fondi. Il Governo ha infatti deliberato a favore della Regione, oltre sedici milioni di euro (da ripartire tra le nostra provincia, quella di Forlì-Cesena e Ravenna) per fronteggiare con mezzi e poteri straordinari la situazione di emergenza determinatasi dopo le alluvioni che si sono verificate tra novembre e dicembre dello scorso anno. Ricordiamo che, in particolare sul nostro territorio, la zona più colpita è stata quella del Lido di Volano. Località nella quale, a causa delle violenti mareggiate, gli argini hanno ceduto provocando esondazioni e danni notevoli. Le case vacanza di villeggianti e turisti sembravano galleggiare. Tra il 25 e il 26 novembre scorsi la gente faceva la spola per andare a prendere i sacchetti di sabbia che la Protezione civile distribuiva in un parcheggio, diventato il comando generale di una task force formata da volontari, vigili del fuoco, polizia municipale, carabinieri. Dopo la posa dei massi per attutire l’impatto delle onde, ora sono in arrivo anche questi fondi che avranno una funzione di ‘ristoro’ dopo i danni registrati. Ancora non si ha l’esatta contezza di quante risorse verranno stanziate per il territorio ferrarese. La ripartizione, infatti, è in capo alla Regione. E’ certo invece il segnale di "grande attenzione" che il governo ha riservato al ferrarese. Ne è convinto il senatore di Fratelli d’Italia (presidente della Commissione Affari Costituzionali al Senato), Alberto Balboni. "Esprimo piena soddisfazione per l’intervento del governo su iniziativa dell’amico Nello Musumeci – così il senatore –, che stanzia oltre 16 milioni di euro per i danni subiti dal litorale emiliano-romagnolo nel corso degli eventi estremi dei mesi scorsi e in particolare sulla costa ferrarese e al Lido di Volano di cui, come noto, mi sono subito occupato insieme al collega deputato Mauro Malaguti".

Soddisfazione per questo stanziamento anche da parte dei vertici regionali. " La dichiarazione dello stato di emergenza nazionale per il maltempo che ha colpito parte della regione alla fine dello scorso anno – commentano il presidente Stefano Bonaccini e la vice, Irene Priolo – è una notizia importante, il frutto del grande lavoro messo da subito in campo dalla Regione e dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, in collaborazione con i territori. Sono in arrivo oltre 16 milioni di euro che serviranno per affrontare l’emergenza, attuare gli interventi più urgenti di messa in sicurezza e garantire i primi rimborsi dei danni subiti da privati e imprese. Siamo già al lavoro per definire nei tempi più brevi il Piano degli interventi".

Federico Di Bisceglie