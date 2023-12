Danni subiti dopo la grandinata. Domande entro il 31 gennaio

CENTO

ll termine per la presentazione delle domande di contributo previsto dalle direttive regionali era il 15 dicembre 2023, data entro la quale si poteva richiedere contributo per i danni subiti a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dal 22 al 27 luglio 2023 nel territorio delle province di Parma, Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena. Data che per Cento e parte dell’Alto Ferrarese significa la terribile grandinata che ha colpito case, tetti, attività facendo calcolare milioni di euro di danni. La Regione però, ha deciso venerdì di prorogare la scadenza al 31 gennaio. La decisione dopo aver preso atto della richiesta di proroga di questo termine, formulata da diversi organi, tra cui l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna per la difficoltà ad assicurarne il rispetto.