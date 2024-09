Dante in musica, che paradiso. Sul palco c’è la Divina commedia

‘Divina commedia’, la magia in scena oggi al teatro comunale di Ferrara. Dante verrà raccontato tra musica rock e musica classica.

Oggi (alle 20:30) al Teatro Comunale di Ferrara andrà in scena lo spettacolo intitolato “Divina Commedia” di Nogravity Compagnia Danza. Danza-illusione, danza-scultura, teatro figurativo, teatro fisico. Nessuna definizione è mai riuscita a racchiudere da sola il mondo magico che viene messo in scena da Nogravity. Dopo 15 anni, il primo spettacolo internazionale della Nogravity torna in una nuova veste coreografica e tecnica, con una nuova produzione e nuova musica. Sul palco tutti gli ingredienti per raccogliere gli applausi del pubblico. Le donne e gli uomini, terrestri e divini, mortali e immortali, che Dante Alighieri racconta nella Divina Commedia non sono corpi. Ma intelligenze, memorie, visioni, desideri, idee: anime. E le anime non pensano. Questa intuizione fisica e certamente poetica è il punto di appoggio dal quale prende, letteralmente, il volo l’allestimento di Emiliano Pellisari. Grazie al recupero di tecniche sceniche e illusionistiche care anche a quello che viene definito teatro barocco, i suoi danzatori, acrobati e attori rendono, cantica dopo cantica, del tutto credibile questa ricreazione del percorso dantesco. Dall’Inferno verso il Paradiso il viaggio si smaterializza sempre più. I riferimenti, mai realistici eppure all’inizio riconoscibili agli episodi e ai diversi protagonisti del Poema che ha segnato la storia della letteratuta italiana, diventano via via meno evidenti. E nello stesso tempo, sempre più a fuoco è il cuore visivo dello spettacolo, nella comprensione e restituzione del progressivo smarrimento di sé dell’uomo Dante, nel prevalere di uno stupefatto sentire spirituale, di una sospesa e candida leggerezza. Nogravity Compagnia Danza è una compagnia di danza e arti performative sovvenzionata dal Ministero dei Beni Culturali.

Per avere informazioni e per vendite su www.teatrocomunaleferrara.it, su Vivaticket e in biglietteria del Teatro Comunale di Ferrara. Danzatori Mariana/P, Eva Campanaro, Francesco Saverio Cifaldi, Giada Inserra, Leila Ghiabbi. Ideazione scene, costumi e disegno luci Emiliano Pellissari. Music designer Mariana/P. Durata dello spettacolo proposto questa sera al Comunale 50 minuti, senza intervallo.