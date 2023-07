Danza all’arena Bellini Grandi eventi a Comacchio

La città lagunare si prepara nuovamente a diventare capitale della danza, con spettacoli, workshop e iniziative con la presenza di étoile nazionali e internazionali. È ricchissimo anche quest’anno il programma di ‘Comacchio in Danza’, organizzato da Sara Parmiani ed Ermal Gjatani in collaborazione con il Comune di Comacchio, che in sei settimane vedrà giungere in città 600 studenti che parteciperanno ai vari stage con illustri nomi del ballo. Alla presenza degli assessori Emanuele Mari e Rosanna Cinti, ieri all’Antica Pescheria, gli organizzatori hanno illustrato le iniziative che prenderanno corpo dalla prossima settimana: "Una serie di attività che danno lustro a Comacchio – ha commentato Mari – e che contribuiscono all’indotto in termini di presenze sul nostro territorio".

Sara Parmiani, affiancata da Ermal Gjatani, si è detta "orgogliosa di portare questi eventi nel mio paese" grazie ad una rassegna capace di rinnovarsi negli anni, offrendo sempre elementi di novità apprezzati da chi pratica danza. A dimostrarlo è il sold-out raggiunto nelle masterclass e nei workshop. Si partirà il 19 luglio con il workshop ‘Dance Master’ tenuto dalla straordinaria étoile Alessandra Ferri con il suo staff di Maître de Ballet provenienti dalle compagnie più importanti al mondo, cercherà di dare una prospettiva professionale e di alto livello ai giovani ballerini. Il 22 luglio, l’arena estiva di Palazzo Bellini ospiterà il Gala di Comacchio in Danza che vedrà esibirsi ballerini professionisti e studenti provenienti da Accademie internazionali e scuole del territorio. Il ricavato della serata, ad offerta libera, sarà destinato alle scuole di danza romagnole colpite dall’alluvione (l’ingresso è su prenotazione al numero 388-8253778; [email protected]). Un grande appuntamento è in programma il 29 luglio alle 21, sempre all’arena di Palazzo Bellini, con ‘Giulietta e Romeo’ prodotto dalla compagnia Balletto di Roma: un evento imperdibile, reso possibile grazie al sostegno del Comune e degli sponsor, e che si avvia verso il tutto esaurito con 400 ticket su 500 disponibili già venduti (per informazioni e biglietti 388-8253778). Dal 26 al 30 luglio, vi sarà la masterclass ‘La Scala & Friends’ e dal 4 al 6 agosto la danza contemporanea sarà protagonista del ‘Contemporary Lab’. E ancora, gli stage ‘Here is the party’ dal 24 al 27 agosto, e ‘Summer Edition 2023’ dal 31 agosto al 3 settembre dedicato agli stili modern e contemporaneo.

Anche quest’anno, inoltre, Comacchio ospiterà il Summer Intensive dell’accademia statunitense Joffrey Ballet School con sede a New York e Dallas.

Valerio Franzoni