Danza contemporanea, spettacoli e prime mondiali. Si apre il festival 2024

L’edizione 2024 del Festival di Danza Contemporanea è pronta a partire, trasformando Ferrara in un palcoscenico a cielo aperto nel fine settimana da domani al 15 settembre con Interno Verde Danza. Il ‘festival nel festival’ inaugura infatti la nuova stagione del Teatro Comunale, che in programma ha, fino a novembre, due prime mondiali e una prima nazionale, e che unisce storia, arte e performance inedite. Domani e venerdì la manifestazione avrà inizio con la Festa della Danza, un’occasione per le scuole di danza della città di mettere in scena coreografie uniche. A partire dalle 20 del 12 settembre al Teatro Comunale saranno protagoniste le scuole di danza locali in uno spettacolo collettivo. Per l’occasione, Andrea Marici presenterà la coreografia che ha realizzato per l’ultima edizione di Eurovision. Il 13 settembre dalle 19:30 la Rotonda Foschini ospiterà una suggestiva esibizione di danza ottocentesca, curata dalla Società di Danza/Circolo ferrarese. L’evento proseguirà poi all’interno del Teatro dalle 20. A esibirsi nei due giorni sono le scuole Dance Nation, Scuola di Danza “Luisa Tagliani”, Scuola di Danza Classica Arabesque, Zenit E-Motion Bondeno, Jazz Studio Dance, ASD Vigarano Danza, Hip Hop Room, Gruppo Teatro Danza, Multidanza, Società di Danza/Circolo ferrarese, Gym&Tonic, Progetto 21, Cento City Ballet/Zero Zero 1 Kompany, Polisportiva Doro, Polisportiva Putinati, Studio43 Argenta, Gym Tonic/Pontelagoscuro, Danza Arckadia. Interno Verde Danza sarà il cuore pulsante del festival, in programma il 14 e 15 settembre con una serie di eventi site specific che fondono danza e luoghi storici della città. Tra questi, ci sarà il debutto mondiale di Cosmico Lounge, diretto da Andrea Marici, nel cortile di Palazzo dei Diamanti, e la prima nazionale di Chorus - The day I became a cloud a Palazzo Schifanoia, con le coreografie di Emanuele Soavi. Gli spettatori potranno inoltre partecipare a spettacoli come Come neve di Adriano Bolognino e Daughters_site specific di Teodora Grano, che esplorano temi come la memoria, l’identità e la famiglia. Il festival non mancherà di coinvolgere le famiglie con eventi pensati anche per i più piccoli. POP, di Nicola Galli, sarà una performance per famiglie in scena al Parco Pareschi. L’incontro vede come autori e danzatori Giovanni Leonarduzzi e Lia Claudia Latini. Alla Sala della Musica il 14 e 15 settembre, ci farà riscoprire la bellezza di un gesto dimenticato. Accompagnandoci alla scoperta delle caratteristiche di un vero incontro e delle condizioni alle quali possiamo farne tesoro. L’incontro con Compagnia Bellanda - creazione vincitrice Danza Urbana XL 2023 -è azione del Network Anticorpi XL. In scena al Salone d’onore di Palazzo Bonacossi, vede le coreografie, la direzione artistica e i costumi di Roberta Maimone, che è anche performer assieme a Alessandra Maimone. Alex con Roberta Maimone - è stata selezionata per la Vetrina giovane danza d’autore eXtra 2023 - Network Anticorpi XL. "Interno verde danza è la prima parte del Festival di danza contemporanea che si svolge in luoghi particolarmente belli della nostra città – spiega l’assessore alla Cultura Marco Gulinelli – e si apre con una grande Festa della danza che vedrà protagonista 18 scuole del territorio ferrarese, per dare spazio, all’interno dello storico festival dedicato alla danza, anche alla città che danza, alle scuole e alle tante ragazze e ai tanti ragazzi che le praticano". Per ulteriori informazioni e per l’acquisto dei biglietti, visitare il sito del Teatro Comunale o contattate la biglietteria all’indirizzo email biglietteria@teatrocomunaleferrara.it o al numero 0532.202675.