Danza di corte e sonetti amorosi per Lucrezia

Oggi, alle 11, Contrada Santa Maria in Vado. Il giorno 25 marzo 1473, Lucrezia di Monferrato, figlia naturale di Guglielmo VIII Paleologo, entra in Ferrara. E’ la sposa di Rinaldo d’Este figlio naturale del Marchese Nicolò III e di Anna Roberti, il padre le assegna in dote alcuni importanti territori piemontesi e in futuro Lucrezia eserciterà il suo potere in favore della Signoria estense. La contrada di Santa Maria in Vado in occasione dell’Omaggio al Duca festeggia la nobildonna con una rappresentazione ispirata al Tractatus de sphaera, con una danza di corte, volteggi di bandiera e declamando sonetti amorosi.