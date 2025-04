Danza e socializzazione, fondi per le serate da ballo

Passi di danza e incontri, momenti di socializzazione e sorrisi. Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, l’amministrazione comunale di Bondeno, con una delibera di giunta, ha deciso nei giorni scorsi di continuare, da maggio e fino a dicembre, gli appuntamenti danzanti dedicati alla popolazione over 60. Le serate ‘Vai con il liscio’ hanno già fatto registrare il tutto esaurito, portando centinaia di persone a scatenarsi nelle centralissime Sala 2000 di viale Matteotti e nel bellissimo Centro Dilingen di via Fermi. E con l’arrivo della bella stagione, la pista all’aperto del Centro 2000, immersa nel verde del parco che la circonda, si trasformerà in un’oasi di divertimento e socializzazione.

Già lo scorso anno aveva dimostrato la sua capacità di attrarre pubblico sotto le stelle. Serate e momenti di incontro, che dall’estate all’inverno, si sono rivelate una sorpresa. Balli di gruppo, orchestre, cantanti dal vivo, hanno accompagnato coppie e fatto vivere serate in compagnia a chi sarebbe da solo. Perché di fatto, come sottolinea l’amministrazione, i "capelli argentati" hanno una gran voglia di incontrarsi, ballare e stare insieme. Una generazione che ha davvero molto da insegnare ai giovani, su quanto la semplicità di un evento, basta che abbia ‘note’ per trasformarsi in qualcosa di straordinario e diventare magari una tappa fissa nella quale darsi appuntamento con gli amici di sempre, o con amici nuovi magari incontrati a pochi passi da casa. Le serate inoltre, sono tutte assolutamente gratuite.

Hanno anche avuto il merito di valorizzare sia il Centro 2000, riportandolo agli antichi lustri originali del secolo scorso come ‘sala da ballo’, sia la pista all’esterno, che in questo anni è stata restaurata, valorizzata e dotata di un gazebo esterno. Anche il centro Dillingen, nel suo cerchio di luce e vetrate illuminate di giorno dalla campagna circostante e di sera da fasci di colori, gestito da alcuni mesi dalla Pro Loco, ha mostrato con questi eventi un volto nuovo. In linea con lo spirito di partecipazione e promozione delle attività culturali e sociali che anima il Comune di Bondeno, l’amministrazione ha stanziato un budget di 8.540 euro per l’organizzazione di ben 10 serate danzanti nel periodo maggio-dicembre 2025. Un’occasione imperdibile per ballare, socializzare e divertirsi in compagnia.