Danza, mostre e cibo. Oggi il gran finale della fiera di settembre

Il 78esimo Settembre Copparese è pronto al gran finale, con l’ultima serata di fiera in programma per oggi. Sul palco centrale davanti alla residenza municipale sarà protagonista la danza sportiva con l’esibizione dell’associazione Easy Dance Team, pronta a scaldare il pubblico con un mix di ballo e musica. Ad accogliere i visitatori saranno, inoltre, i profumi e i sapori degli stand gastronomici delle associazioni di volontariato: in campo, Associazione dei Rioni, Rioni Crusar, Rione Dezima, Rione Furnas, Rione Mota, Arci Tartufi Ferrara, Vespa Club, Proloco Copparo e Antichi Sapori. Sempre all’insegna del gusto, aprirà i battenti il ristorante Saperi e Sapori, a cura di Avip, sul sagrato della chiesa dei Santi Pietro e Paolo. Ad arricchire il programma saranno le esposizioni. L’atrio comunale ospita la mostra personale di Marco Bruciaferri che, con passione e creatività, sperimenta diverse correnti artistiche: il ritratto realistico e iperrealistico eseguiti a matita, carboncino, matite colorate, pastelli secchi e gessetti, arte figurativa, astratta, manga e caricature. La Galleria civica Alda Costa accoglie l’esposizione dei suggestivi scatti realizzati dai soci del Fotoclub Il Torrione, che ritraggono paesaggi mozzafiato e ricchi di fascino, volti e particolari. Sempre alla Alda Costa è possibile apprezzare lo speciale drone portapersone, realizzato da Fabio Forlani. Le mostre saranno visitabili sino a martedì. Al civico 7/A in piazza del Popolo si potrà compiere un viaggio a ritroso nel tempo, con la mostra ‘Tecnologie del ‘900’ con esposti oggetti del secolo scorso appartenenti alla collezione privata di Gianni Gruppioni. In via Roma, l’affascinante mondo dei funghi è al centro della mostra micologica. Non mancheranno, poi, il luna park, espositori e operatori del commercio ambulante.