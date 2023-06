Danza, Prosa e Microteatro, Inizia il Festival Bonsai di Ferrara

Danza, prosa, microteatro e un seminario con il festival Bonsai di Ferrara off. Si comincia domani, alle 19, con ‘Dialogo Terzo: in a landscape’ di Collettivo Cinetico e Alessandro Sciarroni. In collaborazione con Ferrara Tua, lo spettacolo di danza contemporanea verrà ospitato nei giardini della Certosa. Nel terzo capitolo dell’antologia di Dialoghi con altri autori ideata da Francesca Pennini per il suo Collettivo Cinetico, i corpi peculiari, sportivi e sgrammaticati dei danzatori si armonizzano con un hula hoop. Sabato 1 luglio, alle 21,15, in viale Alfonso I d’Este l’anteprima dello spettacolo di prosa ‘Le volpi’ della compagnia Capo Trave con Antonella Attili, Giorgio Colangeli, Luisa Merloni.