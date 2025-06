Danze, giochi di fuoco e banchetti. Il Rinascimento arriva in paese

La 46ª edizione del Palio di Copparo continua a regalare emozioni. Dopo lo straordinario successo del Corteo Storico dei Rioni, svoltosi lunedì 2 giugno, l’appuntamento si rinnova con un’iniziativa del tutto inedita: sabato 7 giugno, dalle 20.30, si terrà “A Cena col Duca”, un’esperienza immersiva e spettacolare nel cuore del Rinascimento ferrarese. Un evento che porterà i partecipanti nel cuore della cultura e della gastronomia rinascimentale con menù ispirato alla tradizione e proposte studiate anche per i più piccoli, per i quali sarà attiva dalle 16 un’area nei giardini di piazza Libertà, insieme al punto ristoro. La serata sarà animata da danze storiche, spettacolari giochi di fuoco e, a seguire, l’apertura della locanda e del concerto dei Cisalpipers. Info e prenotazioni: Simona 347 8507042, Gessica 347 7155747, Giuseppe 331 7342328, Alessia 320 1592240, Ilaria 340 3487792.

Il Corteo Storico ha conquistato Copparo: per la prima volta il pubblico ha potuto seguire l’intero percorso camminando fianco a fianco con oltre 400 figuranti in costume. Ad aprire la sfilata la Corte Ducale con i due palii, destinati ai vincitori dell’edizione 2025, seguita dai quattro rioni. Il Rione Crusar ha orgogliosamente ospitato nelle proprie fila una rappresentanza della Compagnia Arcieri e Balestrieri “Filippo degli Ariosti”, fresca del terzo posto di Squadra ai Nazionali di arco storico Fidasc a Vallefoglia. Il Rione Dezima ha proposto una corte sontuosa, aperta dagli armati e chiusa da una sorprendente presenza di satiri e ninfe. Il Rione Furnas ha messo in scena il ciclo naturale attraverso il tema “La Terra e le Quattro Stagioni”, con splendide personificazioni. Il Rione Mota, infine, ha aperto il proprio corteo con le ninfe munite di tirso, flauto di Pan, tamburelli e crotali.