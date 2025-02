Danze storiche in pinacoteca

La rassegna “Danze alla corte di Alfonso I d’Este” si terrà oggi dalle 15.30 nella splendida cornice della pinacoteca nazionale di Ferrara in Corso Ercole I d’Este 21. La direzione artistica sarà a cura della Maestra Letizia Dradi e vedrà gruppi di Danza Storica, provenienti da diverse parti d’Italia, esibirsi in bassedanze e balli di repertorio. Ritorna così anche quest’anno la rassegna di danza rinascimentale organizzata dal gruppo danza della di San Giacomo arrivatcontradaa alla sua dodicesima edizione. Questo evento, patrocinato dal Comune di Ferrara, si svolge in due parti separate: il laboratorio e la rassegna. Il laboratorio si è già svolto ieri.