Dargen D'Amico al Cento Carnevale d'Europa 2025: il re dell'indie-pop italiano in piazza

CENTO - È il re dell’indie-pop italiano il primo grande ospite del Cento Carnevale d’Europa 2025: domenica 16 febbraio, in piazza a Cento, arriva Dargen D’Amico, primo grande nome annunciato da Ivano e Riccardo Manservisi per un carnevale che, dunque, si apre col botto.

Con i suoi ritmi e artista a tutto tondo, Dargen D’amico si definisce un ‘cantautorap’ e ha la grande abilità di riuscire a far passare messaggi importanti nei suoi brani che piacciono davvero a tutti. È il padre di grandi successi, da ‘Come si balla’, nata come conseguenza del ritorno dell’emergenza trovando una valvola di sfogo alle tensioni accumulate che gli ha visto arrivare 2 dischi di Platino con 60 milioni di stream o ‘Onda Alta’ con il dramma dei migranti che tentano di attraversare il Mediterraneo e gli effetti della guerra su donne e bambini.

"Riusciamo a concretizzare la trattativa in atto già da qualche mese. Siamo contenti, personaggio positivo, profondo, un filosofo della musica che farà esplodere piazza Guercino il 16 febbraio – dice Riccardo Manservisi - Siamo contenti della scelta, è un amico e credo che pochi personaggi si sposino così bene al nostro carnevale. Un regalo di Natale che facciamo a tutti i nostri amici e fans e affezionati che ci seguono e poi ci raggiungono da tutta Italia".

Rapper, cantautore e produttore, Dargen D’Amico è tra i rappresentanti più eclettici e poetici della scena cantautorale italiana contemporanea. Nel suo percorso dieci album, tra cui due episodi che hanno cambiato la storia dell’hip hop italiano: "Musica senza musicisti" (2006) e "Di vizi di forma virtù" (2008). Ha spostato i confini di genere fondendo, per la prima volta in Italia, il rap con la musica colta italiana.

Non resta dunque che prendere i biglietti singoli o approfittare dell’offerta. "Sta andando molto bene anche la vendita degli abbonamenti – conclude Manservisi - sta proseguendo a ottimo ritmo". Prevede 5 ingressi, uno per domenica, a 35 euro più due euro di prevendita e si possono trovare online su ticketnation o in 9 punti vendita.