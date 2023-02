Darsena, il cantiere che divide "Noi, ingabbiati". Ma c’è chi sorride

di Mario Bovenzi

Una medaglia ha sempre più o meno due facce, con qualche zona d’ombra. Un esempio è la luna, l’altro – per restare con i piedi per terra – sono i cantieri in via Darsena, quei lavori che dovrebbero segnare una rinascita della zona. C’è chi spezza una lancia a favore, chi spezzerebbe per la rabbia ben più di una lancia. Sorride, impeccabile l’acconciatura, Elisa Ferrari titolare di ’Elisa parrucchieri’. Oltre la vetrina ferve l’attività sotto i caschi, il rumore del phon fa da colonna sonora al salone che modella, a volte regala la bellezza. "Questa strada era dimenticata da Dio – scandisce le parole la titolare –, finalmente i lavori per sistemarla, finalmente gli operai. Sono bravi, gentilissimi". Disagi? Dice di non averne. L’altra faccia della medaglia si trova qualche passo più in là. Si chiama Luigi Babusci, ha un negozio di vestiti e giocattoli per bambini. ’I monelli’ si legge nell’insegna. E’ lapidario: "E’ un disastro, gli affari sono crollati del 30%. Non sai più dove parcheggiare, non ho visto più alcuni clienti storici. Sono arrivate le ruspe, il senso unico e loro sono spariti. Non sappiamo nemmeno quando tutto questo finirà". Nel garage dell’autofficina Ferrarese c’è una ’vecchia signora’ con il cofano aperto. E’ in attesa di riparazioni. Sbuffa Nazario Ferrarese, il titolare: "Anche io ho perso tanti clienti, lotti una vita per farti un giro, per farti conoscere. Poi basta un attimo per vedere andare al vento i tuoi sacrifici, clienti che non torneranno più". Con il cantiere non riesce nemmeno a entrare il carroattrezzi che porta le auto. "Tanti i disagi", dice e indica gli articoli di giornale appesi al muro dell’officina. "Per 25 anni – racconta – insieme ad altri meccanici la notte del passaggio della Mille Miglia riparavamo gratis le vetture". C’era anche la Bmw con Dalila Di Lazzaro, si era rotta la frizione. "Ci abbiamo pensato noi", ricorda con orgoglio. Bei tempi, il presente è il rumore dei motori delle ruspe. Spera che finisca presto Matteo Gardenghi, del Vintage Tattoo Shop. "Il disagio c’è", afferma. Ma perché tutto termini bisognerà attendere. Primo decisivo step a giugno, con la chiusura della scuola tornerà il doppio senso ma a fondo chiuso. Per vedere la nuova Darsena bisognerà attendere il 15 settembre. Dal bancone de ’I triscalin’ riassume quello che succede lì fuori Thomas Zanirato. "Dopo 45 anni di immobilismo finalmente qualcuno lavora", dice. Anche il cameriere approva.