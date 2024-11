Darsena, la fumata bianca. Trovato l’accordo per gli eventi: "L’inizio slitta al primo luglio"

C’è l’accordo sugli eventi estivi in darsena. È il risultato dell’incontro tra amministrazione e associazioni di categoria, nato dall’interlocuzione avvenuta in questi mesi tra gli assessori Matteo Fornasini, Francesco Carità e Angela Travagli e i rappresentanti di Ascom Confcommercio, Confesercenti, Cna e Confartigianato. Durante il confronto, richiesto dalle associazioni ferraresi e fin da subito appoggiato dal sindaco Alan Fabbri, si è trovato un punto di equilibrio tra le varie esigenze.

Nel 2025 le manifestazioni già programmate in Darsena per l’estate verranno fatte slittare e partiranno dal primo luglio fino al 10 agosto: nello specifico dall’1 al 6 luglio ci sarà Rio Latino, dal 7 al 17 luglio Uain e dal 21 luglio al 10 agosto MangiaFExpo. Nel weekend dal 18 al 20 luglio non ci saranno eventi lungo il fiume. In quelle date Ascom sta valutando iniziative per valorizzare le realtà commerciali e la ristorazione presenti in centro storico. Oltre a quel fine settimana, ci saranno eventi e iniziative anche nel weekend antecedente e in quello successivo al 18-20 luglio. "Esprimiamo soddisfazione per questo punto di mediazione trovato, che crediamo vada nella direzione giusta per valorizzare la darsena, coinvolgendo tutti gli operatori" hanno detto gli assessori Fornasini, Carità e Travagli.

"Riteniamo di aver raggiunto la migliore soluzione per il 2025, consapevoli tuttavia che già dopo le festività natalizie occorrerà pianificare il 2026, per risultati ancora migliori. I nostri soci sono stati prontamente informati e hanno risposto positivamente al risultato ottenuto. Un lavoro comune nell’interesse della città e delle imprese", commentano Marco Amelio e Matteo Musacci rispettivamente presidente di Confcommercio e Fipe. "Confesercenti e Fiepet sono felici dell’accordo trovato, che consente di continuare a valorizzare una zona della città cui sempre guarda con interesse. La programmazione degli eventi sul lungofiume consentirà di continuare ad investire, per migliorarne ulteriormente qualità, attrattività e successo. Siamo pronti a collaborare attivamente con il Comune per sviluppare iniziative ed eventi capaci di creare opportunità per le imprese del nostro territorio" aggiunge Nicola Scolamacchia, presidente di Confesercenti.

"Siamo compiaciuti che si sia potuto raggiungere un accordo comune" è il plauso di Paolo Cirelli, segretario provinciale di Confartigianato. "Si tratta di un accordo importante per il bene della città, che consente di lavorare insieme per una maggiore attrattività del ‘sistema città di Ferrara’, che è l’obiettivo principale delle aziende Cna da sempre", sottolinea infine il presidente di Cna Davide Bellotti.