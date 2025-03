Darsena, parte la pulizia: "Da qui passerà l’autostrada d’acqua"

La Darsena immobile, che potrebbe raccontare tante imprese, e due campioni del canottaggio, Giacomo e Gabriele Braghiroli, che non sorridono così da tanto tempo, neanche dopo l’ennesimo trionfo. Stanno preparando l’imbarcazione per allenarsi e dietro di loro avviene qualcosa di inconsueto: una chiatta enorme sta dragando la Darsena, ripulendola dai rifiuti ammassati sul fondo. "Non avveniva da oltre dieci anni. Ero un bambino quando venne pulita l’ultima volta", racconta Giacomo. L’intervento fa parte dei lavori dell’idrovia per trasformare il corso d’acqua in una autostrada anche per le cosiddette navi di ‘quinta classe’. La volontà è quella di aprire il passaggio alle chiatte di stazza doppia, da 2mila tonnellate. Si tratta una via d’acqua di settanta chilometri del Po di Volano da Ferrara fino al mare. Il progetto è fortemente voluto dall’assessora regionale a programmazione territoriale, ambiente, mobilità e trasporti Irene Priolo. Un investimento complessivo da 250milioni di cui quasi 12 milioni investiti sulla pulizia del tratto ferrarese. Il dirigente del settore distretto Reno dell’agenzia regionale per la sicurezza territoriale e protezione civile, Davide Parmeggiani illustra i lavori: "Dureranno 1200 giorni e la conclusione è prevista nel marzo 2027. Lo stato di avanzamento dei lavori è oltre il 30 per cento. L’opera in oggetto si inserisce nell’ambito del progetto speciale ’Idrovia ferrarese. Lavori di adeguamento al traffico commerciale di quinta classe europea da Pontelagoscuro al mare a Porto Garibaldi’". Parmeggiani descrive i lavori: "Il tratto di asta idroviaria interessato dal risezionamento e dragaggio dell’alveo, si sviluppa circa dalla confluenza del Canale Boicelli-Canale Burana, lungo il tratto cittadino del Po di Volano comprendendo la Darsena di San Paolo, fino al Ponte di Porta Reno per una lunghezza di 1,8 chilometri. Il volume di scavo previsto è di oltre 100mila metri cubi. Tutte le lavorazioni sono condotte con mezzi in grado di operare sull’acqua. Il materiale scavato con un escavatore viene caricato e poi trasferito al nodo logistico (in prossimità di Via Michelini). I terreni una volta asciugati vengono disposti a cumulo, presso tre aree di proprietà del Comune di Ferrara, quali siti di destinazione finale, con l’obiettivo di fungere da barriera ambientale tra il Polo chimico e la città". Parmeggiani fa il punto sugli interventi: "Ad oggi, è stato completato il nodo logistico per la gestione dei sedimenti dragati (di circa 6.000 m quadrati) che è costituito da una parte scoperta ed una coperta dotato di sistema Hangar Cover motorizzato che consente, in condizioni meteorologiche favorevoli, l’apertura della copertura in modo tale da permettere l’areazione dei cumuli e garantire tempi di asciugatura più rapidi rispetto ad una struttura coperta tradizionale. Da gennaio scorso hanno preso avvio i primi interventi di dragaggio a partire dall’incile del Canale Boicelli-Burana che proseguiranno poi verso la Darsena San Paolo. Ad oggi sono stati dragati circa oltre 3.000 metri cubi".

Matteo Radogna