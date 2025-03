Darsena, riapre la stagione. Musica, territorio e solidarietà. Al via cinque mesi di eventi

Ci siamo quasi. Sbocciata la primavera, ancora traballante per la verità, uno dei luoghi divenuti tra i più attrattivi a due passi dal centro si appresta ad accogliere le prime manifestazioni. Che, da quest’anno – in ossequio a una serie di richieste pervenute nei mesi scorsi – spazieranno dallo sport alla musica, passando per la promozione del territorio e il food.

Stiamo parlando della Darsena che, dal 10 maggio, possiamo dire che aprirà ufficialmente i battenti con la giornata dedicata allo sport e all’inclusione. Complessivamente, sono undici gli appuntamenti che a vario titolo si svolgeranno sul lungo fiume oggetto della poderosa riqualificazione che l’ha restituito alla città. Dopo le prime edizioni del MangiaFe, la kermesse interamente dedicata al cibo, alcuni esercenti del centro storico (così come alcune associazioni di varia natura) avevano bussato alla porta del sindaco Alan Fabbri per chiedere una revisione della programmazione. Nel merito e nel metodo. La critica più ricorrente riguardava la tipologia di manifestazione. Alcuni esercenti del centro lamentavano il fatto che una rassegna interamente dedicata al cibo, sottraesse clientela ai locali del centro in mesi – quelli estivi – non particolarmente speciali in termini di fatturato. Seconda questione: la durata. Terzo punto: la necessità di organizzare qualcosa che non fosse esclusivamente dedicato al food & beverage. In qualche modo, tutte e tre le richieste sono state assecondate. Infatti, dopo l’evento del 10 maggio, il giorno dopo partirà proprio dalla Darsena il Motogiro: l’evento realizzato dal Moto club Bulloni svitati. Dal 29 maggio al 2 giugno, sarà Feshion Eventi a portare sul lungo fiume la rassegna ‘Calici d’estate’. Il tutto, sul sottofondo musicale di ‘Un fiume di musica’: gli eventi musicali che, due volte alla settimana – da giugno ad agosto – animeranno la vita dell’intera Darsena. Appuntamenti, questi ultimi, che già negli anni precedenti hanno riscosso un ottimo apprezzamento da parte degli avventori. Sarà sempre l’associazione musicisti di Ferrara che tra il 16 e il 18 giugno, al molo Wunderkammer proporrà i saggi degli allievi della Scuola di Musica Moderna. Si ballerà sulle note che sanno di America meridionale con ‘Rio Latino’ durante tutta la prima settimana di luglio. Dal 7 al 17 luglio sarà la volta della kermesse Uain, la rassegna dedicata al vino e realizzata da Dodicieventi. MangiaFe expo, comunque, non mancherà benché di durata molto inferiore rispetto agli anni precedenti. Gli stand enogastronomici staranno in Darsena dal 21 luglio al 10 agosto. Per la prima volta, dunque, anche il mese clou dell’estate sarà caratterizzato da una serie di appuntamenti. Addirittura anche a Ferragosto: gli eventi per salutare quella che tradizionalmente rappresenta la notte in cui si prende congedo dall’estate, saranno realizzati da Share Events (dal 13 al 17 agosto). Tra la fine di luglio e l’inizio di agosto, invece, spazio alla Coldiretti Summer Night: la notte gialla. La vetrina delle tipicità salpa dal centro e approda sul lungo fiume. L’undicesimo evento, quello conclusivo, sarà sempre musicale (l’organizzatore è Slow Music): lo Streeat Festival, dal 12 al 14 di settembre. Quest’anno non ci sono più alibi: la Darsena presto, tornerà a rivivere e a diventare un ulteriore centro di aggregazione per la nostra città. Nei giorni di sole, c’è già chi corre lungo il fiume, preferendola alle mura.