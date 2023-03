Daspo contro i bulli, se ne parla in Consiglio

È fissato per stasera alle 18.30 un interessante consiglio comunale, visibile anche in streaming, che toccherà diversi e importanti temi del territorio. Si riunisce il Consiglio Comunale, infatti, per l’approvazione di alcune modifiche al piano delle opere pubbliche e dei servizi, per la modifica del Regolamento di Polizia Urbana che introduce il daspo e azioni per punire il bullismo, e l’introduzione del nuovo regolamento sugli impianti sportivi. Al primissimo punto, però, il tema della sanità con l’ordine del giorno congiunto sul Punto Nascite dell’Ospedale di Cento. Saranno dunque discusse importanti delibere che riguardano le opere pubbliche, la sicurezza urbana, la sanità e lo sport. Andiamo per ordine. Come primo punto, un ordine del giorno importante frutto del lavoro congiunto di tutte le forze politiche rappresentate nel consesso, sul tema del Punto Nascite dell’Ospedale di Cento.

Come è emerso nelle diverse commissioni che si sono tenute, nel quale il testo è stato redatto congiuntamente, emerge la volontà delle consigliere e dei consiglieri di tenere accesa l’attenzione di tutte le istituzioni competenti, a partire dal Comune fino ad arrivare al Ministero, sulla necessità di preservare il servizio dell’Ospedale di Cento. Nel documento, infatti, tutti i rappresentanti del consiglio, senza distinzioni di appartenenze politiche, chiedono al Ministero di accogliere la richiesta di proroga della Regione cercando di tenere aperto questo importante servizio non solo per il centese ma per tutto il territorio, impegnandosi ognuno in questo scopo. A seguire, diverse delibere che andranno a modificare il Piano triennale delle Opere Pubbliche e il Piano Biennale di forniture e servizi introducendo nuovi finanziamenti in arrivo per le opere del PNRR della Palestra di XII Morelli e del Nido di Alberone, al quale è stato riconosciuto un 10% in più di finanziamento relativo al Fondo per l’avvio delle opere indifferibili 2023. Inoltre, se approvato, si delibererà un finanziamento di oltre 700 mila euro per l’efficientamento energetico del patrimonio pubblico, come spiegato dall’Assessore Bozzoli in commissione.

Si parla poi di 2 importanti regolamenti, frutto del lavoro dell’Assessore Pedaci e del Vicesindaco Salatiello: il primo, relativo alla polizia locale introducendo aggiornamenti sul piano della sicurezza urbana, con il daspo, sul fenomeno del bullismo nelle scuole, la gestione della sicurezza nelle aree private, per il piccolo intrattenimento musicale negli esercizi pubblici mentre l’altro, di nuova introduzione, condiviso con le società sportive.

l.g.