’Dateci pace!’ in piazza Guercino: "Coinvolte anche le associazioni"

Nella giornata di sabato scorso si è svolta, in Piazza Guercino, nel pieno centro storico centese, la manifestazione "Dateci pace!", un’iniziativa portata avanti dalla rete associativa "Organizziamoci", nata lo scorso marzo, coadiuvata da un gran numero di associazioni del territorio centese e delle zone limitrofe, unitesi con l’obiettivo di, come recita il comunicato stampa, "tenere alta l’attenzione sulla questione palestinese, affinché non si abbassino i riflettori". E, insieme a questo, far sentire la ferma condanna delle associazioni locali nei confronti della corsa al riarmo, ormai in atto da parte dei paesi occidentali.

La manifestazione, iniziata intorno alle 10.30, ha visto riunite numerose realtà del territorio, compresa l’amministrazione comunale, presente con il Sindaco Edoardo Accorsi e con il vicesindaco Vito Salatiello, offrendo l’occasione di sensibilizzare anche i più piccoli, attraverso attività creative e giochi, e aprendo un dialogo tra i vari enti presenti su queste scottanti questioni. "Le cose si evolvono molto velocemente - dice Luca Magalini, uno degli organizzatori della manifestazione, in Piazza - ma per noi è importante evidenziare tutto quello che ruota intorno a queste vicende di guerra".

f.d.