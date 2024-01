Dati alle fiamme altri due bidoni

Ancora una notte di fiamme in città. Altri due cassonetti per la raccolta della carta sono andati a fuoco nella tarda serata tra ieri e mercoledì. L’allarme è scattato tra le vie Primo Maggio e Gustavo Bianchi. In entrambi i casi, a intervenire sul posto sono stati i vigili del fuoco e i carabinieri. I pompieri hanno rapidamente domato gli incendi, evitando che le fiamme si propagassero ulteriormente causando altri danni. Subito dopo si sono messi al lavoro insieme ai militari per risalire alle cause dei roghi. Al momento le ragioni sono in corso di accertamento anche se, vista la dinamica e le tempistiche, non si esclude che possa essersi trattato di un atto doloso. Nel caso quest’ultimo aspetto fosse accertato, non si esclude che possa esserci dietro la stessa mano che già in passato ha dato alle fiamme bidoni della spazzatura in varie zone del centro storico. Al momento, però, ci si muove ancora nel campo delle ipotesi. A vigili del fuoco e carabinieri il compito di ricostruire i dettagli dell’accaduto ed eventuali responsabilità.