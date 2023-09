Dati Arpae sull’Adriatico Fuori norma solo la Spiaggina di Goro

L’Adriatico è in buona salute. A confermarlo è la rilevazione effettuata nella giornata di giovedì, a cura dei tecnici di Arpae, che ha evidenziato tutti valori nella norma lungo le località testate periodicamente sulla Riviera, da Ferrara a Rimini, passando per Ravenna e Forlì-Cesena. Fa eccezione unicamente Spiaggina di Goro, nel Ferrarese, nella quale si è riscontrato un valore di enterococchi superiore ai limiti. Dunque, per questo punto verrà emesso il divieto temporaneo di balneazione, che rimarrà valido sino ad una nuova rilevazione che registri il rientro nei limiti. In sintesi, dunque, sono risultati rientrare nei parametri 97 punti su 98 di quelli che sono stati sottoposti a periodico rilievo. Decisamente una buona notizia in vista di questi ultimi week-end estivi. Sul sito di Arpae è possibile consultare il bollettino del mare, corredato dalla mappa.