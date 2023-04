Dati e cybersecurity, se ne parla alla Darsena Ci sarà anche Fantoni

ProteggIT23, evento sulla sicurezza dei dati e cybersecurity. Oggi , alle 14.30, nella sala del Consorzio Wunderkammer in via Darsena 57 un evento dedicato alla cultura dei dati aziendali con esperti di livello nazionale. I relatori Alessandro Gabrielli, Channel Italy Leader Lenovo Italia, Silvan Mazzoni, Ced Acque Venete Spa, Roberto Finco, It Manager Dpo certificato Tuv. Ci sarà anche il comico Gianni Fantoni, che tra l’altro in una precedente vita è stato programmatore informatico. ProteggIT23 è organizzato da IT eccellente, azienda ferrarese che da 27 anni opera nel settore dell’assistenza sistemistica, realizzazione e gestione di sistemi informativi.