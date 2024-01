Dati turismo, un’occasione sprecata

Varese

Ho letto sui quotidiani l’analisi sul turismo ferrarese compiuta da Sara Conforti, della segreteria del Pd e la risposta del responsabile ferrarese di Forza Italia, Fabrizio Toselli. Poteva essere l’inizio di un confronto serio e utile sia alle forze politiche che ai cittadini. La risposta di Toselli non entra nel merito delle osservazioni e dei dati presentati, come sarebbe stato auspicabile e necessario, ma è incentrata sulla presunta scorrettezza di un intervento compiuto da chi ha fatto parte, nel settore specifico, del personale comunale e, ora, di quello regionale. Si poteva parlare di linee politiche, di progetti, di problemi e di possibili soluzioni, si è scelto di attaccare sul piano personale. Si è perduta una occasione per fare buona politica. Voler impedire a chi è specialista del settore di intervenire sulle cose che conosce e che sa vuole dire che solo chi non conosce può esprimersi. E’ un elogio dell’incompetenza. Un brutto inizio per una campagna elettorale dove, da cittadini, vorremmo che si potesse, civilmente, discutere delle cose. Un confronto fra avversari non uno scontro fra nemici. Sono stato, a Ferrara, per quindici anni direttore dei musei civici di arte antica; condizione che, secondo Toselli, dovrebbe impedirmi di esprimere opinioni sul tema. Non accetto una logica che esclude non per le cose che si dicono o per le esperienze compiute ma per un patriottismo aziendale che danneggia in primo luogo chi ha ora responsabilità di gestione. La politica di sfrenate e spesso modeste esposizioni danneggia la città, manca un sistema museale, alcune scelte espositive a Schifanoia denotano ignoranza e pressapochismo (penso alla presentazione della collezione avori), si teme per la sopravvivenza della Palazzina di Marfisa, non si fa turismo senza didattica, la assenza di cataloghi penalizza sia i visitatori che la città, mancano acquisizioni, donazioni e altro ancora. Sarei grato al responsabile di FI se su questi temi volesse incanalare la discussione, sarebbe un segno apprezzabile di maturità politica.