Davide Cassani presenta il Giro: "Una serata con tanti esperti"

A un mese esatto dal giorno dell’arrivo del Giro d’Italia a Cento, il comune presenterà la tappa alla città. E’ stato infatti messo in calendario un evento di presentazione di ‘Cento Città di Tappa del Giro d’Italia" che si terrà mercoledì alle 21 in Pandurera "A un mese esatto dall’arrivo del Giro d’Italia a Cento, una serata eccezionale all’insegna dello sport, della musica e della bicicletta – dicono dal comune - per presentare la tappa che colorerà di rosa la nostra città, saranno con noi Davide Cassani, presidente di APT Emilia Romagna ed ex CT della nazionale italiana di ciclismo e Marino Bartoletti, giornalista sportivo. Vi sarà anche l’intrattenimento musicale a cura di RadioHit, introdurrà la serata la Banda G. Verdi di Cento e alla conduzione ci sarà la giornalista Laura Guerra". Un serata, dunque, con esperti di ciclismo, come Cassani che la bici l’ha conosciuta sia da corridore che da commentatore e di due giornalisti che hanno conosciuto, commentato e scritto molte delle pagine storiche del ciclismo, seguendo da tantissimi anni anche la corsa rosa. "E’ un momento in cui si porta finalmente alla cittadinanza quello che è il Giro d’Italia – dice il vicesindaco Vito Salatiello - quindi non una presentazione estremamente tecnica pur non mancando passaggi su com’è organizzata la giornata della tappa ma soprattutto vogliamo trasmettere cosa sia la corsa rosa dal punto di vista numerico, l’importanza storica, cosa vuol dire essere una città di tappa. Chi meglio di Davide Cassani e Marino Bartoletti, potranno proprio ad aiutarci a trasmettere questo sentimento. In più anche la giornalista Laura Guerra che condurrà la serata, da anni lavora in questo ambiente e condurrà i presenti verso questa missione. E’ il primo giorno di festa verso la tappa, evento da ricordare, che sarà esattamente un mese dopo". La scelta dunque della data di mercoledì non è casuale. "Aspettiamo tutta la cittadinanza – prosegue – in questi giorni sarà mandato un invito a tutte le società sportive e che mi aspetto di vedere. Ci sarà spazio anche per la musica e per un po’ di intrattenimento". E a proposito della ricerca di sponsor per il Comitato di tappa. "La città ha risposto molto bene – conclude – abbiamo avuto un grande aiuto dal territorio sia in parte economica che tecnica mettendo a disposizione competenze e capacità"