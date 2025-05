Day Surgery passa da 10 a 16 posti letto. E Soliani prende le redini della chirurgia

L a direttrice generale aziende sanitarie ferraresi, Nicoletta Natalini ha presentato il direttore della nuova unità operativa complessa di chirurgia generale e della parete addominale, Giorgio Soliani, ed i nuovi spazi riqualificati della Day Surgery polifunzionale. Alla presentazione è intervenuto il sindaco Edoardo Accorsi. "Ci ritroviamo nuovamente a Cento per nuova bella occasione – ha affermato la Direttrice Natalini - l’arrivo del nuovo Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Generale e della Parete Addominale Giorgio Soliani e la contestuale presentazione del nuovo centro per la chirurgia della parete addominale, frutto una progettualità più ampia dell’attività chirurgica all’interno dell’Ospedale di Cento. La nuova Unità Operativa Complessa attivata al SS.ma Annunziata è stata pensata per elevare il livello di responsabilità dalla struttura e di autonomia del nuovo Direttore". A fianco della tradizionale chirurgia generale e di emergenza, Cento diviene dunque sede di riferimento provinciale per chirurgia di parete addominale con l’auspicio che l’ospedale della città del Guercino divenga presto centro specializzato di riferimento a livello regionale e nazionale per questo tipo di interventi. Gli interventi alle pareti addominali rappresentano numericamente una delle operazioni più frequenti e, seppur nella maggior parte dei casi siano a bassa complessità, conservano un alto impatto sociale e sulla vita delle persone. "Avere un centro specializzato a Cento che risponda alle esigenze della popolazione della provincia significa avere personale preparato e identificare un percorso specifico, in grado di dare una risposta puntuale e tempestiva ai bisogni di salute della gente. Una scelta di qualità e di riconoscimento per Cento che – ha sottolineato la Direttrice - diviene sede di riferimento, con l’individuazione delle maggiori competenze nel nuovo Direttore". La nuova Unità Operativa Complessa a Cento rappresenta dunque la grande qualificazione di un servizio già presente e che prosegue nell’ottica continua di sviluppo e potenziamento. Una direzione nella quale si inserisce anche l’attivazione della nuova area di Day Surgery polifunzionale che, con la riqualificazione di cui è stata oggetto, passa da 10 a 16 posti letto. Un nuovo assetto che consentirà di aumentare l’offerta di tutte le chirurgie per gli interventi che, per il loro grado di complessità, possono essere svolti in giornata.

Laura Guerra